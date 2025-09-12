La Sampdoria continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Il club che milita nella seconda serie del calcio italiano ha bisogno di iniziare a conquistare punti importanti e soprattutto deve farlo da questo weekend con la sfida al Cesena.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Sampdoria – Caccia al bomber! Mancini ha scelto il nove
news calcio
Calciomercato Sampdoria – Caccia al bomber! Mancini ha scelto il nove
La Sampdoria continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, ecco tutti i dettagli sul mercato in entrata ed in uscita
L'obiettivo della società blucerchiata, però, è già fissato al prossimo gennaio. Non dimentichiamo tutti i dettagli su un calciatore di assoluto spessore. La Doria è a caccia del nuovo numero 9: ecco chi è il favorito <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA