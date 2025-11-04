Il club blucerchiato ha grande voglia di fare la differenza sul mercato in entrata ed in uscita. La società sa che deve fare uno step di primissimo livello sennò il rischio è quello di non riuscire ad abbandonare i bassifondi della classifica.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Sampdoria – Caccia al nuovo bomber, colpo dalla Serie A
news calcio
Calciomercato Sampdoria – Caccia al nuovo bomber, colpo dalla Serie A
La Sampdoria continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco le ultime sul mercato
Proprio per questo motivo la società sa che deve aggiungere un elemento di ottimo spessore come il nuovo centravanti. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli su quello che potrebbe essere il bomber perfetto. Un colpo che può fare la differenza <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA