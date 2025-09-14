Calciomercato Sampdoria – Cambia tutto! I cinque nomi per il post Donati

Dopo sole tre partite, tutti i problemi sembrano essere tornati ed anzi il precedenti campionato sembra non essere mai terminato. La squadra blucerchiata ha bisogno di iniziare a muovere la classifica e la sensazione è che il prossimo incontro con il Monza potrà essere quello decisivo.
La Sampdoria potrebbe cambiare tutto nel corso delle prossime ore. La società blucerchiata vuole fare la differenza ed è pronta a modificare
Mister Donati rischia e non poco. Se non dovessero arrivare i tre punti finali, la probabilità di salutare definitivamente il club è molto elevata. La società sembra essere già alla ricerca di possibili sostituti. Ecco i nomi perfetti per il sostituto del tecnico alla guida nel corso di queste prime tre sfide. La Samp a caccia di un nuovo comandante <<<
