Una situazione decisamente complessa quella che sta vivendo la Sampdoria nel corso delle ultime settimane. La squadra di mister Donati si trova ultima in classifica con ancora zero punti e di conseguenza ci si aspetta una ripresa nell'immediato.
Calciomercato Sampdoria – A.A.A. cercasi portiere: c'è il nuovo guardiano
Calciomercato Sampdoria – A.A.A. cercasi portiere: c’è il nuovo guardiano
La Sampdoria continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli
Proprio questo weekend potrebbe essere la partita decisiva per il tecnico che ha un'ultima chance per salvare a tutti gli effetti la sua panchina dal possibile esonero. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli su un altro grande problema per il club. Coucke out, ecco chi torna in porta <<<
