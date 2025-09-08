Questo weekend arriverà la terza giornata di campionato. Una giornata che per la Sampdoria sarà già decisiva sotto tutti i punti di vista. Il club sa che deve fare la differenza e soprattutto iniziare a muovere la classifica, non dimentichiamo che il club si trova a zero punti in concomitanza solo con il Pescara.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Sampdoria – Cinque nomi per sognare la A: colpi a zero
news calcio
Calciomercato Sampdoria – Cinque nomi per sognare la A: colpi a zero
La Sampdoria continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco tutti i dettagli in vista dei prossimi match
Per arrivare ad ampliare la rosa e migliorarla in maniera a dir poco importante, ecco tutti i dettagli e soprattutto cinque nomi a costo zero che potrebbero dare una grandissima mano alla Sampdoria. I profili perfetti per la squadra <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA