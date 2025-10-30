La società che milita nella massima serie del calcio italiano è a lavoro per mettere a referto un colpo di primissimo livello, non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli su un affare che potrebbe cambiare in maniera netta gli equilibri del campionato cadetto.
Calciomercato Sampdoria – Colpo dalla A! Ecco il nuovo centrale per Foti
La Sampdoria lavora per mettere a referto un colpo di primissimo livello direttamente dalla massima serie del calcio italiano. Ecco il punto
Tanti nomi interessanti e che andranno in scadenza nel corso della prossima stagione, proprio per questo motivo il Doria sembra aver trovato il profilo perfetto per rinforzare la sua difesa. Ecco tutti i dettagli <<<
