Il pareggio contro il Bari ha sicuramente dato fiducia ad una squadra che in questo inizio di stagione ha subito diverse batoste. Tante buone cose si sono viste nel corso dell'ultima partita di campionato e proprio per questo motivo il club vuole chiudere il prima possibile un altro affare per alzare l'asticella.
Calciomercato Sampdoria – Parla Donati: "Colpo in attacco? Vi dico che…"
Calciomercato Sampdoria – Parla Donati: “Colpo in attacco? Vi dico che…”
La Sampdoria continua a lavorare intensamente in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco tutti i dettagli sul possibile colpo
Sono diversi i calciatori che interessano alla società, ma il team sa bene che la ciliegina da mettere sulla torta è l'attaccante. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli su questo colpo di mercato <<<
