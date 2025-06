Calciomercato Sampdoria – Colpo dal Barcellona! Tutto fatto per il ritorno

1 di 3 La Samp ritrova un ex

La stagione della Sampdoria si decide nel corso delle prossime ore. La squadra questa sera scenderà sul campo da gioco e farà il possibile per chiudere una stagione da tanti bassi e pochi alti. Per farlo, però, serve una prestazioni di ottimo livello e soprattutto difendere il 2-0 dell'andata in quel di Marassi.