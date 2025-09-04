La Sampdoria sa che manca ancora più di qualcosa per fare la differenza sul campo da gioco e soprattutto un attaccante che sappia fare la differenza sotto tutti i punti di vista. Manca un bomber dopo l'addio di Gennaro Tutino direzione Avellino e di conseguenza si sta valutando un colpo di assoluto spessore.
Calciomercato Sampdoria – Colpo a costo zero! Arriva il nuovo bomber
La Sampdoria mette a referto un colpo a costo zero di assoluta importanza. Ecco tutti i dettagli sul futuro dell'attacco della Sampdoria
Tra i tanti nomi messi in evidenza sembra esserci anche quello di un calciatore che ha sempre detto la sua sul campo da gioco, stiamo parlando di un bomber di primissima categoria. Tutti i dettagli sul futuro dell'attacco dei blucerchiati <<<
