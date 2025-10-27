La Sampdoria è effettivamente in difficoltà sul campo da gioco. La squadra ha dato una scossa con il cambio d'allenatore, ma al momento la situazione risulta ancora complessa con una sola vittoria dall'inizio di questa stagione.
Calciomercato Sampdoria – Colpo da Serie A! Foti lo vuole a centrocampo
La Sampdoria sta cercando di mettere a referto un colpo di assoluto spessore ed aggiungere alla sua rosa un calciatore da Serie A: il punto
Proprio per questo motivo la dirigenza si sta muovendo per mettere a referto un colpo di assoluto spessore ed aggiungere alla sua rosa le prestazioni di un ottimo calciatore. Tutti i dettagli su un colpo da Serie A <<<
