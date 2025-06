Calciomercato Sampdoria – Oltre il danno, la beffa! Scritto il futuro di Niang

Il tempo passa e scorre, ma non c'è ancora certezza su quello che sarà il futuro della squadra blucerchiata. Al momento la situazione sembra essere quella di un possibile play-out con la Salernitana , ma tutto potrebbe cambiare da un momento all'altro.

Nel frattempo non perdiamo neanche un secondo perché sembra stia per cambiare la composizione dell'attacco in vista della prossima stagione. Mbaye Niang potrebbe servire una vera e propria beffa al Doria <<<