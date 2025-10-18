La sconfitta contro l'Entella è la goccia che ha fatto traboccare il vaso in questo inizio di stagione della Sampdoria. La società è uscita sconfitta contro un club tutt'altro che di primo livello ed anzi è riuscito a perdere un derby che per molti è stato definito: "da amichevoli estive". Proprio per questo motivo la società sta cercando un'alternativa partendo dalla panchina.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Sampdoria – Adesso basta! Cinque nomi per il post Donati
news calcio
Calciomercato Sampdoria – Adesso basta! Cinque nomi per il post Donati
La Sampdoria continua a lavorare anche se nel corso dell'anticipo di questo turno di Serie D è arrivata una sconfitta a dir poco pesante
Sono ben cinque i nomi messi sotto osservazione dal club. Profili pronti a raccogliere le redini del Doria sin da subito. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sui profili messi sotto osservazione. I cinque tecnici pronti per la Sampdoria <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA