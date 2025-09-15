La Sampdoria sta vivendo un momento a dir poco difficile, con la squadra che deve ritrovare subito una quadra visto che le prime tre giornate di campionato hanno portato con se 0 punti e tantissime polemiche. Adesso l'obiettivo è quello di mettere a referto un rendimento di primissimo ordine.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Sampdoria – Donati resta o va? La decisione di Mancini
news calcio
Calciomercato Sampdoria – Donati resta o va? La decisione di Mancini
La Sampdoria continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli
Per farlo c'è bisogno di una scossa e quest'ultima potrebbe arrivare proprio in quel di Monza. Se dovesse esserci l'ennesima sconfitta stagionale, il club sarebbe disposto a cambiare diversi dettagli. Il punto sul futuro di mister Donati <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA