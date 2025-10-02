Calciomercato Sampdoria – Donati, c’è l’addio? Le ultimissime da Genova

Il Doria non ha tempo da perdere ed anzi sta già lavorando con la necessaria continuità per fare la differenza sotto tutti i punti di vista. La squadra ha bisogno di mettere a referto punti importanti per scalare la classifica, visto che manca ancora la prima vittoria di questa stagione.
La Sampdoria continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, non perdiamo neanche un secondo sul suo futuro e sul mister
Non dimentichiamo che la sfida contro il Pescara (che sta attraversando un momento difficile) potrebbe essere l'ultima chiamata per il tecnico Donati. Tutti i dettagli sul futuro del mister e soprattutto sui possibili sostituti <<<
