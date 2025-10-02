mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Sampdoria – Donati, c’è l’addio? Le ultimissime da Genova

news calcio

Calciomercato Sampdoria – Donati, c’è l’addio? Le ultimissime da Genova

La Sampdoria continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, non perdiamo neanche un secondo sul suo futuro e sul mister
Lorenzo Focolari Redattore 

Calciomercato Sampdoria – Donati, c’è l’addio? Le ultimissime da Genova- immagine 1

Il Doria non ha tempo da perdere ed anzi sta già lavorando con la necessaria continuità per fare la differenza sotto tutti i punti di vista. La squadra ha bisogno di mettere a referto punti importanti per scalare la classifica, visto che manca ancora la prima vittoria di questa stagione.

Non dimentichiamo che la sfida contro il Pescara (che sta attraversando un momento difficile) potrebbe essere l'ultima chiamata per il tecnico Donati. Tutti i dettagli sul futuro del mister e soprattutto sui possibili sostituti <<<

© RIPRODUZIONE RISERVATA