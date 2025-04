Calciomercato Sampdoria – Doppio colpo Inter: Evani perde un titolarissimo

Il momento della Sampdoria è sicuramente di difficile gestione , con una società invischiata in una lotta salvezza ai limiti del clamoroso e che per il momento continua a faticare e a trovare il bandalo della matassa che permetterebbe di assicurarsi la permanenza in Serie B.

A prescindere da come terminerà la stagione, rischia di aggiungersi una beffa visto che ben due calciatori sono oramai pronti per il passaggio in altri club. Uno potrebbe addirittura diventare un punto di riferimento per la seconda in classifica. Tutti i dettagli <<<