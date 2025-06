Calciomercato Sampdoria – Evani saluta Genova! Il sostituto è già pronto

Dopo la clamorosa salvezza ottenuta sul campo da gioco con una doppia sfida giocata in maniera magistrale contro la Salernitana, sembra essere arrivato il momento di decidere il futuro della Sampdoria per preparare al meglio la prossima stagione. Il tecnico Alberico Evani ha già parlato del suo futuro .

Secondo quanto riportato ad Alfredo Pedullà, difficilmente continuerà a restare in blucerchiato ed ha fatto intendere che la società è già pronta per annunciare una nuova guida tecnica nel corso della prossima annata. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul futuro del nuovo coach della Sampdoria. Due nomi in lizza <<<