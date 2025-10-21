Calciomercato Sampdoria – Foti porta il bomber! Colpaccio per la B

1 di 3 La Sampdoria sta lavorando

Il nuovo tecnico è arrivato in città e Foti non vede l'ora di mettersi in mostra sin da subito. L'obiettivo è quello di mettere a referto risultati positivi ed assicurarsi punti in classifica il prima possibile. Non si può sbagliare nulla, vista una classifica a dir poco complessa.