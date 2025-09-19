Il club blucerchiato continua a lavorare sul campo da gioco con il chiaro obiettivo di iniziare a conquistare punti importanti in vista dei prossimi incontri di campionato. Logicamente la sfida di questo sabato contro il Monza è a dir poco fondamentale sotto tutti i punti di vista.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Sampdoria – Mancini sfida Cairo! Pronta l’offerta shock
news calcio
Calciomercato Sampdoria – Mancini sfida Cairo! Pronta l’offerta shock
La Sampdoria continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, ecco tutti i dettagli su un grande colpo in entrata
Il club brianzolo ha bisogno di punti, ma allo stesso tempo anche la Sampdoria sa che deve smuovere una classifica che la vede ferma all'ultimo posto. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli su una novità importante sul mercato. Mancini sfida Urbano Cairo <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA