Calciomercato Sampdoria – Mancini chiude il primo colpo? Arriva dal Torino

La Samp sta cercando di rialzarsi in ogni modo possibile ed immaginabile. La squadra guidata da Chicco Evani, proverà a sovvertire l'andamento del girone di ritorno e di un campionato che nessuno si sarebbe aspettato. Adesso bisogna conquistare la salvezza e poi agire per costruire una squadra in grado di abbandonare la Serie B.