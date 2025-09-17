mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Sampdoria – Mancini ha chiuso il colpo! Arriva il portiere

La Sampdoria continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita. La società non vede l'ora di fare la differenza ed ecco i dettagli
Il club di Genova non vede l'ora di fare la differenza nel corso dei prossimi incontri di campionato. Serve dare una vera e propria sterzata sotto tutti i punti di vista, tre sconfitte nel corso dei primi tre match della Serie B e di conseguenza il team sa che è arrivato il momento di iniziare a raccogliere punti.

Per farlo potrebbe servire un rinforzo di primissimo livello. Il primo ruolo che il club deve sistemare sembra essere quello dell'estremo difensore. Ecco tutti i dettagli sul colpo perfetto per la squadra di Genova. Arriva il nuovo portiere <<<

