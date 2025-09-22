La sconfitta contro il Monza (la quarta in quattro giornate di campionato) è decisamente troppo per la squadra blucerchiata. Arriva il momento di dare una netta sterzata al campionato ed al team in generale. Proprio per questo motivo sembra prendere in mano proprio Mancini le redini del mercato.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Sampdoria – Mancini ha deciso! Arriva il nuovo difensore
news calcio
Calciomercato Sampdoria – Mancini ha deciso! Arriva il nuovo difensore
La Sampdoria sembra aver voglia e bisogno di rinforzarsi per trovare una quadra e riuscire a fare la differenza sul campo da gioco: il punto
Tay e Manfredi potrebbero aver costruito una squadra che non arriva a fare la differenza sotto tutti i punti di vista. Di conseguenza si valuta una possibile cessione e l'inizio di una nuova avventura nel corso delle prossime settimane. Tutti i dettagli sul nuovo difensore centrale <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA