Calciomercato Sampdoria – Mancini disperato: tre titolarissimi ai saluti

La Sampdoria sta preparando una delle sfide più importanti della sua storia. La squadra blucerchiata non vede l'ora di fare la differenza e sta già lavorando per chiudere una sfida di assoluto spessore contro la Salernitana. Un match che il Doria deve vincere a tutti i costi per poter mantenere la categoria e sperare in un futuro prospero dopo diverse stagioni da dimenticare.