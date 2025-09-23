Calciomercato Sampdoria – Mancini ha scelto: tre nomi per il post Donati

Il passato è da evitare per questa Sampdoria e di conseguenza per la squadra non resta altro che iniziare a pensare al futuro del club. La prossima sfida di campionato rischia di diventare fondamentale sotto tutti i punti di vista. La squadra ha bisogno di una figura nuova e di un condottiero che possa portarla a conquistare punti importanti per uscire da una situazione di classifica decisamente complessa.