Il passato è da evitare per questa Sampdoria e di conseguenza per la squadra non resta altro che iniziare a pensare al futuro del club. La prossima sfida di campionato rischia di diventare fondamentale sotto tutti i punti di vista. La squadra ha bisogno di una figura nuova e di un condottiero che possa portarla a conquistare punti importanti per uscire da una situazione di classifica decisamente complessa.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Sampdoria – Mancini ha scelto: tre nomi per il post Donati
news calcio
Calciomercato Sampdoria – Mancini ha scelto: tre nomi per il post Donati
La Sampdoria continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Tutti i dettagli sui tre nomi scelti per il post Donati
Per mister Donati c'è ancora una possibilità e quest'ultima arriverà proprio nel corso di questo weekend. La sfida contro il Bari al San Nicola rischia di essere l'ultima chance per una squadra che ha bisogno di iniziare a muovere la sua classifica. Tutti i dettagli sui tre nomi per sostituire Donati <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA