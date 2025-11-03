Calciomercato Sampdoria – Mancini è pronto! Tre colpi dalla A per salvarsi

La sconfitta contro il Mantova è senza ombra di dubbio uno dei punti più bassi nella storia della squadra blucerchiata. Il club ha grande voglia di mettersi in mostra e soprattutto fare la differenza sul campo da gioco. Per farlo, però, serve qualche colpo dal mercato.
La Sampdoria continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita. Ecco tutti i dettagli su ben tre colpacci dalla massima serie italiana
Il direttore sportivo Mancini è già a lavoro e sembra avere ben tre nomi per il mercato. Colpi che devono arrivare dalla massima serie del calcio italiano. Tutti i dettagli sul mercato in entrata ed in uscita. Tre colpi da Serie A <<<
