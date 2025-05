Calciomercato Sampdoria – Mancini saluta Tutino? Tutti i dettagli

C'è tanta fiducia attorno al mondo Sampdoria , ma le buone notizie che arrivano al di fuori del campo non cancellano quella che è una stagione da dimenticare a tutti gli effetti. La squadra guidata da quattro mister differenti deve cambiare rotta a prescindere da quella che sarà la prossima stagione.

Logicamente si prepara l'ennesima rivoluzione sotto tutti i punti di vista. La società blucerchiata deve capire da chi ripartire e in che modo farlo. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sull'affare che potrebbe portare via il numero 10 <<<