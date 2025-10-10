Calciomercato Sampdoria – Mancini ha scelto il bomber? Tutta la verità

La società blucerchiata può finalmente lavorare con il sorriso sui denti dopo che ha conquistato tre lunghezze contro il Pescara ed ha finalmente abbandonato l'ultimo posto in classifica. Un inizio di stagione difficile ma che ha regalato anche qualche certezza.
La Sampdoria ha scelto quello che potrebbe essere un nuovo attaccante di primissimo livello per la squadra. Non perdiamo neanche un secondo
Adesso l'impegno della dirigenza è al prossimo mercato di gennaio, con l'obiettivo di mettere a referto dei profili di assoluto spessore per migliorare la rosa, ma soprattutto aggiungere un attaccante che faccia la differenza assieme a Massimo Coda. Tutti i dettagli sul nuovo bomber per il Doria <<<
