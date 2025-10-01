La stagione della Sampdoria ha avuto il primo e fondamentale sussulto nella sfida di campionato tra i blucerchiati ed il Bari, con la squadra che ha conquistato il primo punto in classifica. Nel corso delle prossime ore, però, si inizierà a fare sul serio e bisogna trovare una quadra il prima possibile.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Sampdoria – Manfredi ha deciso! Donati via? Ecco la scelta
news calcio
Calciomercato Sampdoria – Manfredi ha deciso! Donati via? Ecco la scelta
La Sampdoria continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli
Le prossime due sfide ravvicinate danno la sensazione di essere fondamentali per la società. Il club potrebbe prendere una decisione a dir poco unica dopo le prossime prestazioni e durante la pausa nazionali. Ecco tutti i dettagli <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA