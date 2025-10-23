La notizia che rimbalza nel corso delle ultime ore dalle parti della città più importante di tutta la Liguria sembra essere chiara e stiamo parlando di un cambiamento che difficilmente la squadra potrebbe dimenticare.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Sampdoria – Manfredi OUT! Nuovi proprietari per il Doria
news calcio
Calciomercato Sampdoria – Manfredi OUT! Nuovi proprietari per il Doria
La Sampdoria sembrerebbe essere pronta per un cambiamento storico, l'ennesimo dell'ultima decade e delle ultime turbolenti stagioni
Una cordata sembra essere pronta per chiudere l'accordo con Manfredi e vorrebbe prelevare la Sampdoria. Logicamente la trattativa è appena avviata, ma sicuramente si parla di qualcosa di molto interessante soprattutto per i tifosi del Doria. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli su questo affare <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA