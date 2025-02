Calciomercato Sampdoria – Manfredi chiude sei colpi: pronti 8 milioni

La squadra di Genova si gode i sei punti nelle ultime due sfide di campionato , ma soprattutto l'inizio della creazione di una rosa per il futuro. Il club doriano si è assicurato ben sei nuove firma dopo la vittoria in casa contro il Modena.

Non solo l'acquisto di calciatori fondamentali per il futuro della società, ma anche una piazza intera che torna a credere almeno in un posto play-off. La classifica è decisamente corta e un filotto di risultati utili potrebbe dare vita ad una stagione totalmente differente da quella che si prospettava. Ecco i sei nomi prossimi al riscatto <<<