Calciomercato Sampdoria – Mercato chiuso? Macché, arriva il bomber

Si è concluso senza colpo di scena il mercato della Sampdoria, con la società che di conseguenza va a caccia di un nuovo profilo a dir poco interessante che possa fare la differenza nel corso del resto della stagione. La paura del club (per il momento) è quella di avere poco peso offensivo .

Proprio per questo motivo la squadra sta lavorando in maniera intensiva sul mercato svincolati e non solo. L'obiettivo è quello di aggiungere un nuovo tassello decisamente interessante. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul nuovo bomber <<<