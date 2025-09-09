Calciomercato Sampdoria – Rivoluzione attacco! Mancini ha il doppio colpo

La Sampdoria non si può definire contenta di questo avvio di campionato. La società blucerchiata ha conquistato due sconfitte subendo cinque reti e mettendone a referto solo una. Proprio l'attacco sembra destare i maggiori dubbi all'interno della società.

Il club infatti va a caccia di calciatori pronti che possano dare una mano e l'operazione Belotti o De Luca non è stata sostituita, di conseguenza si sta cercando di chiudere un altro affare di primissimo livello. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco il possibile doppio colpo <<<