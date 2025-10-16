Calciomercato Sampdoria – Rivoluzione blucerchiata: in 10 verso l’addio

Il club di Genova sta lavorando intensamente e domani scenderà sul campo da gioco per il ritorno della Serie B e per l'anticipo contro un team di primissimo livello come l'Entella. Un derby per la società blucerchiata che ha bisogno di punti e soprattutto di iniziare a scalare la classifica vede la società ferma nei bassifondi.
La Sampdoria continua a lavorare sul campo e sta preparando nel migliore dei modi i prossimi incontri di campionato. Ecco tutti i dettagli
Nel frattempo si avvicina il mercato di gennaio che sarà l'ultima occasione per ben dieci calciatori della rosa blucerchiata per trovare un accordo e soprattutto per firmare un contratto di rinnovo. Ecco tutti i nomi <<<
