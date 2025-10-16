mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Sampdoria – Rivoluzione blucerchiata: in 10 verso l’addio

La Sampdoria continua a lavorare sul campo e sta preparando nel migliore dei modi i prossimi incontri di campionato. Ecco tutti i dettagli
Il club di Genova sta lavorando intensamente e domani scenderà sul campo da gioco per il ritorno della Serie B e per l'anticipo contro un team di primissimo livello come l'Entella. Un derby per la società blucerchiata che ha bisogno di punti e soprattutto di iniziare a scalare la classifica vede la società ferma nei bassifondi.

Nel frattempo si avvicina il mercato di gennaio che sarà l'ultima occasione per ben dieci calciatori della rosa blucerchiata per trovare un accordo e soprattutto per firmare un contratto di rinnovo. Ecco tutti i nomi <<<

