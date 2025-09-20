Calciomercato Sampdoria – Sconfitta a Monza? Manfredi ha il nuovo mister

Il club blucerchiato continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Proprio tra qualche ora si scenderà sul campo per un'importantissima sfida al Monza. C'è da capire cosa potrebbe succedere se dovesse arrivare una sconfitta proprio nel match di questo pomeriggio.
La Sampdoria si prepara al nuovo incontro di campionato, non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul futuro del tecnico
In caso di classifica che parla di zero punti dopo quattro giornate, potrebbe arrivare una decisione a dir poco clamorosa. Un nuovo esonero in casa Sampdoria potrebbe non essere così distante. Tanti i nomi messi sotto osservazione da parte della dirigenza. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sui cinque profili messi sotto osservazione per il post Donati <<<
