Calciomercato Sampdoria | Scossa Manfredi! Ecco il bomber e il centrale

Tutto sembrerebbe essere pronto per una vera e propria scossa improvvisa in casa Sampdoria. La squadra non riesce a sbloccarsi e ne sono testimoni le tre sconfitte in altrettanti match in questo inizio di stagione. Serve cambiare la rotta, ma soprattutto serve qualche rinforzo.
La presidenza ha comunicato nel corso di questa giornata (in un'intervista al Corriere della Sera) di essere una delle società finanziariamente più salde dal punto di vista economico. Di conseguenza potrebbero arrivare due colpi che darebbero una grande mano sin da subito. Ecco il nuovo difensore e il nuovo bomber <<<
