Calciomercato Sampdoria – Semplici esonerato? La decisione post Cesena

Una stagione oramai compromessa che non è mai girata nel verso giusto. La Sampdoria si trova a lottare per la salvezza e questa è senza ombra di dubbio una sciagura non solo dal punto di vista sportivo, ma anche economico.

Proprio in queste ore la dirigenza è a colloquio per riflettere sul possibile futuro del terzo mister di questa stagione. Si potrebbe optare per la quarta guida tecnica in breve periodo. Ecco tutti i dettagli <<<