Calciomercato Sampdoria – Semplici a rischio esonero? Tutti i dettagli

La Sampdoria continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La sconfitta contro il Sudtirol rischia di essere una sliding door della stagione, ma in senso negativo con una partita che doveva essere quella della conferma ed invece ha rigettato i blucerchiati in crisi .

Logicamente la società non si può permettere una stagione in Serie B da metà classifica o peggio in lotta per non retrocedere e di conseguenza bisogna valutare il possibile addio e sostituto di Leonardo Semplici per provare a dare l'ennesima scossa. Il punto sul tecnico blucerchiato <<<