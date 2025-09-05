La partenza nel corso di questa stagione da parte della Sampdoria è da dimenticare. La società blucerchiata non è riuscita a fare la differenza ed anzi si trova a zero punti all'ultimo posto in classifica. Serve trovare una quadra e dare una sterzata immediata ad una stagione che rischia di essere l'ennesimo calvario.
Calciomercato Sampdoria – Mancini a lavoro, tre colpi per sognare la A
La Sampdoria potrebbe mettere a referto ben tre colpi di primissimo livello per arrivare a sognare la massima serie del calcio italiano
Nel corso delle ultime ore la società sembra aver trovato ben tre nomi di assoluto spessore. Si parla di calciatori che potrebbero fare la differenza sotto tutti i punti di vista e che hanno un background di primissimo livello con esperienze in Serie A ed anche in Europa. Ecco i tre profili perfetti per il Doria <<<
