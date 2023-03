Mercato Cagliari – Da Serie A! Ranieri scatenato: ecco chi vuole comprare

Il tecnico rossoblù ha le idee chiare. Sa bene di cosa, o meglio, di chi ha bisogno la sua squadra ed è pronto a parlare con Giulini e Bonato

Claudio Ranieri ha accettato la sfida di allenare il Cagliari per dimostrare anche a se stesso che è in grado di riportare lo storico club rossoblù dove merita di giocare. I punti a disposizione sono ancora tanti ma non si possono più compiere passi falsi. L'obiettivo secondo posto non è ancora matematicamente sfumato. Insomma, tutto può succedere.

Questa sera il Cagliari scenderà in campo alle 20:30 contro un Ascoli che si trova a soli 3 punti di distanza dal club sardo. Non sarà una partita facile per nessuna delle due squadre ma una vittoria, dopo 4 pareggi consecutivi, sarebbe oro colato per il traguardo che si è prefissato Ranieri. A proposito, che il Cagliari torni o meno in Serie A, dicono che l'allenatore romano sia pronto a fare una richiesta molto particolare a Giulini e Bonato.

A dire il vero, i nomi che continuano ad essere accostati al Cagliari sono 4. Quagliarella (Sampdoria), Thomas Henry (Verona), Djuric (Verona) e Gyasi (Spezia). Chi per un motivo e chi per un altro, questi giocatori non stanno convincendo pienamente le proprie società che potrebbero cederli in estate senza troppe pretese. Sia chiaro, al momento si tratta di semplici suggestioni di mercato ma bisogna tenere questi calciatori sotto stretta osservazione. Vedremo che cosa succederà.