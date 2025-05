Mercato Torino – Plusvalenze da sfruttare: il piano della dirigenza

Il mercato del Torino sembra essere sempre più infuocato sia per quanto riguarda i possibili acquisiti che per le possibili cessioni. Su quest'ultime ci sono parecchie novità. Cedere comporta un incasso che deve avere un valore importante rispetto anche al valore di acquisto di un determinato calciatore. In particolare si tratta di creare e sfruttare i vari e possibili plusvalori.