Mercato Cagliari – Augello ancora in stand-by! Trattiva complicata

Il calciomercato estivo si avvicina e in casa Cagliari le riflessioni iniziano a farsi più intense. Uno dei punti critici da affrontare riguarda il destino di Tommaso Augello. Il terzino sinistro, che ha ricoperto un ruolo da titolare per gran parte della recente stagione, non ha ancora raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto.