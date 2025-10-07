Calciomercato, Tonali alla Juventus: annuncio improvviso poco fa

Se c'è un reparto che la Juventus avrebbe voluto rinforzare già nel corso dell'ultima sessione estiva di calciomercato e che ha evidente bisogno di rinforzi di peso, quello è senza dubbio il centrocampo. E se c'è un giocatore in particolare che rappresenta il grande sogno di mercato della Juve per la mediana ormai da diverso tempo, quello è certamente Sandro Tonali.