Se c'è un reparto che la Juventus avrebbe voluto rinforzare già nel corso dell'ultima sessione estiva di calciomercato e che ha evidente bisogno di rinforzi di peso, quello è senza dubbio il centrocampo. E se c'è un giocatore in particolare che rappresenta il grande sogno di mercato della Juve per la mediana ormai da diverso tempo, quello è certamente Sandro Tonali.
Calciomercato, Tonali alla Juventus: annuncio improvviso poco fa
Occhio al futuro di Sandro Tonali, che rimane sempre tra i sogni di calciomercato della Juventus: ecco le ultime news sul centrocampista
In estate i bianconeri non sono riusciti a trovare lo spiraglio giusto per arrivare al centrocampista italiano del Newcastle, ma è anche vero che alla fine il grande colpo a centrocampo non è mai arrivato. Ecco perché Tonali continua a essere in cima agli obiettivi di calciomercato della Juventus anche in vista delle prossime sessioni. E proprio a tal proposito, nelle ultime ore sono arrivate alcune novità decisamente importanti in merito: ecco le ultime <<<
