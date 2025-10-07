mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato, Tonali alla Juventus: annuncio improvviso poco fa

Occhio al futuro di Sandro Tonali, che rimane sempre tra i sogni di calciomercato della Juventus: ecco le ultime news sul centrocampista
Se c'è un reparto che la Juventus avrebbe voluto rinforzare già nel corso dell'ultima sessione estiva di calciomercato e che ha evidente bisogno di rinforzi di peso, quello è senza dubbio il centrocampo. E se c'è un giocatore in particolare che rappresenta il grande sogno di mercato della Juve per la mediana ormai da diverso tempo, quello è certamente Sandro Tonali.

In estate i bianconeri non sono riusciti a trovare lo spiraglio giusto per arrivare al centrocampista italiano del Newcastle, ma è anche vero che alla fine il grande colpo a centrocampo non è mai arrivato. Ecco perché Tonali continua a essere in cima agli obiettivi di calciomercato della Juventus anche in vista delle prossime sessioni. E proprio a tal proposito, nelle ultime ore sono arrivate alcune novità decisamente importanti in merito: ecco le ultime <<<

