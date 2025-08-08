Il club granata continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita. Il Torino vuole fare la differenza sotto tutti i punti di vista. Proprio per questo motivo si sta cercando di arrivare a dei calciatori decisamente molto interessanti e che possano dire la loro in Serie A e con Marco Baroni.
Calciomercato Torino | Accordo Cairo-Allegri? C’è un colpo in chiusura
Proprio in queste ore è stato chiuso il colpo Simeone. Il centravanti è pronto per iniziare una nuova avventura in Serie A, ma il mercato del Toro potrebbe non essere ancora chiuso. Tutti i dettagli sul possibile accordo con i rossoneri di Milano. In arrivo un centrocampista di spessore <<<
