Il club granata sta lavorando in maniera intensa nel corso di questo mercato e il passaggio del turno di Coppa Italia da uno sprint anche al mercato, visto che il team sta dando dimostrazione di poter dare fastidio a tutte le sue avversarie sul cammino.
Calciomercato Torino | Accordo Cairo-Fabregas? Ecco la nuova freccia
Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, ecco tutti i dettagli su un possibile accordo Cairo-Fabregas
Logicamente serve ancora qualche rinforzo per poter fare a tutti gli effetti la differenza sul campo da gioco e soprattutto poter dire la propria. Non perdiamo un secondo ed ecco il punto sull'affare con il Como di Fabregas <<<
