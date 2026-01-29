Il club granata sta lavorando in maniera intensa nel corso di questi ultime settimane e giornate di mercato. Dopo la batosta contro il Como c'è bisogno di qualche operazione di primissimo livello per poter portare la squadra a fare la differenza sul campo da gioco.
Calciomercato Torino | Accordo Cairo-Marotta: cessione definitiva
Calciomercato Torino | Accordo Cairo-Marotta: cessione definitiva
Il Torino e i neroazzurri di Milano sembrano aver chiuso per una cessione definitiva sotto tutti i punti di vista, ecco le ultimissime
Una situazione non semplice e tutt'altro che scontata, visto che il club ha bisogno di dire la sua sotto tutti i punti di vista. Nelle ultime ore sta prendendo quota una cessione di primissimo livello, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul possibile addio. Il calciatore è pronto per salutare <<<
