Calciomercato Torino | Accordo Cairo-Marotta: cessione definitiva

Il club granata sta lavorando in maniera intensa nel corso di questi ultime settimane e giornate di mercato. Dopo la batosta contro il Como c'è bisogno di qualche operazione di primissimo livello per poter portare la squadra a fare la differenza sul campo da gioco.

Una situazione non semplice e tutt'altro che scontata, visto che il club ha bisogno di dire la sua sotto tutti i punti di vista. Nelle ultime ore sta prendendo quota una cessione di primissimo livello, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul possibile addio. Il calciatore è pronto per salutare <<<