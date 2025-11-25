La società granata sta cercando in ogni modo a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato e sa che deve girare pagina il prima possibile dopo la batosta contro il Como, visto che alle porte c'è un incontro decisamente complesso come quello contro il Lecce al Via del Mare.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Torino | Accordo Sarri-Cairo? Nuovo bomber per i granata
news calcio
Calciomercato Torino | Accordo Sarri-Cairo? Nuovo bomber per i granata
Un nuovo nome per il mercato offensivo del Torino, con la squadra che sa di aver bisogno di nuovi nomi sotto tutti i punti di vista
Logicamente la società si sta muovendo anche sul mercato ed ha grande voglia di mettere a referto altre operazioni interessanti. Un nuovo nome che arriva da una big del nostro calcio. Ecco tutti i dettagli <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA