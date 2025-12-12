Cambio importante dal punto di vista dirigenziale per la società granata con il club che si assicura le prestazioni di un direttore sportivo che ha scritto la storia recente del Torino di Urbano Cairo. Gianluca Petrachi è pronto per tornare e soprattutto togliersi diverse soddisfazioni.
Calciomercato Torino – Accordo De Laurentiis-Cairo? Arriva il centrale

Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, ecco tutti i dettagli sul possibile e nuovo difensore centrale
In conferenza ha parlato in maniera chiara e definito il mercato di gennaio come importante, ma un mercato pur sempre di riparazione. Nelle ultime ore prende quota il primo affare. Tutti i dettagli sulla trattativa <<<
