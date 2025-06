Calciomercato Torino – Accordo Juric-Cairo? Pioggia di milioni dall’Atalanta

Dopo l'addio nel corso della passata stagione ed un'annata difficile tra la Roma ed il Southampton è arrivato il momento della grande chance per Ivan Juric . La società neroazzurra di Bergamo ha deciso di affidarsi alle sue prestazioni per dare continuità nel sistema di gioco dopo l'addio di Giampiero Gasperini.

Proprio il Torino potrebbe sorridere dopo questa notizia, visto che ci sono diversi fedelissimi del tecnico che attualmente militano ancora in granata. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli su due profili che piacciono (e non poco) al coach. Una pioggia di milioni per il Torino <<<