Oggi si scende sul campo da gioco per una sfida di primissimo livello. Il Torino ha bisogno di confermare le sue qualità e l'ottimo momento di forma con diversi risultati utili consecutivi. Per farlo serve fare il massimo contro un'ottima società come il Como di Fabregas.
news calcio
Calciomercato Torino – Adesso basta! Cairo fa piazza pulita: il punto
Il Torino continua a lavorare dentro e fuori dal campo da gioco. Tutti i dettagli in vista dei prossimi incontri di campionato e sul mercato
Le novità, però, non arrivano soltanto sul campo da gioco. Il mercato inizia a dare diverse novità e soprattutto prende quota un affare decisamente interessante. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul possibile colpaccio. Affare fatto? Addio alle porte <<<
