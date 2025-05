Calciomercato Torino – Cairo fa all-in: ci sono tre colpi in chiusura

Dopo tante stagioni di alti e bassi, il patron del Torino è pronto per sovvertire tutto e mettere sul piatto circa 20 milioni di euro per costruire una squadra di primissimo livello e che possa alzare l'asticella. L'obiettivo è concreto ed è quello di cercare i punti che mancano per tornare a sognare un possibile piazzamento europeo.