Calciomercato Torino – Arnautovic al bivio: si decide il futuro del bomber

Una giornata decisiva per Marko Arnautovic che oggi si deve mettere in mostra e di conseguenza decidere il suo futuro con la casacca dei neroazzurri.

La fondamentale sfida di Coppa Italia contro l'Udinese sarà decisiva per il futuro di un calciatore che sa di essere ai margini del progetto. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco le ultime su questo affare. Le possibili soluzioni per il futuro di Arnautovic <<<